Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени накопилось более 12 тысяч непроданных квартир

В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Об этом рассказал генеральный директор ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. При этом число застройщиков за год сократилось — в 2024 году было 59 местных компаний, а в этом насчитывается 57.

В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Об этом рассказал генеральный директор ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. При этом число застройщиков за год сократилось — в 2024 году было 59 местных компаний, а в этом насчитывается 57.

Читать далее.