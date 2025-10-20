В Тюмени накопилось более 12 тысяч непроданных квартир

В Тюмени накопилось свыше 12 тысяч непроданных квартир. Об этом рассказал генеральный директор ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. При этом число застройщиков за год сократилось — в 2024 году было 59 местных компаний, а в этом насчитывается 57.