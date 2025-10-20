Минцифры опровергло сообщения о взломе данных мессенджера MAX

— Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы, — написали в Telegram-канале Минцифры.