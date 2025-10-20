Ричмонд
Минцифры опровергло сообщения о взломе данных мессенджера MAX

Минцифры РФ опровергло информацию о том, что данные пользователей Госуслуг якобы утекли из госмессенджера MAX.

Ранее в Сети появилась информация о якобы взломе баз данных мессенджера.

В пресс-службе ведомства заявили, что по данному факту провели проверку, которая не выявила утечку. Там также отметили надежную защиту данных пользователей МАХ.

— Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы, — написали в Telegram-канале Минцифры.

Ранее в МВД России сообщили, что мошеннические колл-центры стали брать в аренду аккаунты обычных пользователей в мессенджере МАХ. Стоимость аренды составляет примерно 800−1200 рублей, чаще всего аккаунты сдают школьники или студенты, для которых такая сумма является весомой.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для совершения преступлений мошенники будут использовать национальный мессенджер МАХ так же, как они сейчас используют зарубежные платформы.

