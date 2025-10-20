Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц: Разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был «доброжелательным». Однако, по его словам, каждый знал, чего ожидать друг от друга.

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был «доброжелательным». Однако, по его словам, каждый знал, чего ожидать друг от друга.

— Это должно быть так. Однако я думаю, что каждый знает, чего ожидать друг от друга, — сказал Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen.

Бывший канцлер ФРГ отметил, что после начала конфликта на Украине он очень часто разговаривал с Путиным. Последний такой разговор, по его словам, состоялся в прошлом году.

На подкасте Шольц также заявил, что начало украинского кризиса не было спонтанным, а также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести вклад в урегулирование конфликта.

Ранее стало известно, что правительство, возглавляемое Олафом Шольцем, потратило как минимум 588 тысяч евро на косметические услуги для главы кабмина и его министров.

Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не собирается разговаривать с Владимиром Путиным, так как подобные контакты могут привести к эскалации на Украине.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше