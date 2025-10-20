Шольц: Разговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тон его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным был «доброжелательным». Однако, по его словам, каждый знал, чего ожидать друг от друга.
— Это должно быть так. Однако я думаю, что каждый знает, чего ожидать друг от друга, — сказал Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen.
Бывший канцлер ФРГ отметил, что после начала конфликта на Украине он очень часто разговаривал с Путиным. Последний такой разговор, по его словам, состоялся в прошлом году.
На подкасте Шольц также заявил, что начало украинского кризиса не было спонтанным, а также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести вклад в урегулирование конфликта.
Ранее стало известно, что правительство, возглавляемое Олафом Шольцем, потратило как минимум 588 тысяч евро на косметические услуги для главы кабмина и его министров.
Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не собирается разговаривать с Владимиром Путиным, так как подобные контакты могут привести к эскалации на Украине.