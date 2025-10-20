В ЛАО Омска назвали новые места для продажи елок

В понедельник, 20 октября 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в Ленинском административном округе будет открыто 16 новых адресов для размещения елочных базаров:
ул. 10-я Чередовая, 26 и 26/2;ул. 19-я Марьяновская, 41;ул. 1-й Красной Звезды, 27;ул. Воровского, 114;ул. Гашека, 5/2;ул. Гуртьева, 19 и 22;ул. Жуковского, 31/3;ул. Карбышева, 9, 26,39;ул. Котельникова, 12;ул. Марченко, 9;ул. Молодогвардейская, 47/6;ул. Рождественского, 7.
Также, как сообщается, власти продлят договоры на развертывание елочной торговли по следующим адресам:
ул. Серова, 13;ул. Д. Бедного, 69;ул. Крыловская, 23;пр. Сибирский, 7;ул. 6-я Станционная, 2 к. 3;ул. 6-я Станционная, 31.
Прдеприниматели могут продать свои елки по указанным адресам, подав заявку на участие в аукционе в срок 14 ноября 2025 года в администрацию Ленинского округа.
Ранее «СуперОмск» называл адреса в Кировском и Центральном административных округах, где будут организованы елочные базары.
Напомним, что елки традиционно будут продавать на базарах во всех округах Омска.