Более 20 нетрезвых водителей задержаны в Уфе за сутки

За минувшие выходные уфимские сотрудники ГАИ задержали 23 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Девять из задержанных, как сообщают в ведомстве, не согласились пройти медицинское освидетельствование.
Всего за этот период на дорогах столицы Башкирии произошло 84 ДТП. Печальными итогами этих аварий стали травмы шести человек и гибель двоих.
В ходе специальных мероприятий инспекторы выявили и пресекли 694 нарушения правил дорожного движения. Наиболее частыми проступками со стороны водителей оказались езда без пристегнутого ремня безопасности, игнорирование пешеходов на переходах и несоблюдение правил перевозки юных пассажиров.
К административной ответственности также привлекли 43 пешеходов, которые пренебрегли требованиями ПДД.
