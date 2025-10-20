Ричмонд
Более 20 нетрезвых водителей задержаны в Уфе за сутки

Уфимские автоинспекторы за выходные выявили 23 случая вождения в нетрезвом виде.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие выходные уфимские сотрудники ГАИ задержали 23 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Девять из задержанных, как сообщают в ведомстве, не согласились пройти медицинское освидетельствование.

Всего за этот период на дорогах столицы Башкирии произошло 84 ДТП. Печальными итогами этих аварий стали травмы шести человек и гибель двоих.

В ходе специальных мероприятий инспекторы выявили и пресекли 694 нарушения правил дорожного движения. Наиболее частыми проступками со стороны водителей оказались езда без пристегнутого ремня безопасности, игнорирование пешеходов на переходах и несоблюдение правил перевозки юных пассажиров.

К административной ответственности также привлекли 43 пешеходов, которые пренебрегли требованиями ПДД.

