Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове демонтировали более шестисот незаконных рекламных конструкций

В донской столице убирают рекламные щиты и баннеры, установленные с нарушениями правил.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Ростове было демонтировано около семисот рекламных конструкций. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В 2025 году в донской столице были демонтированы 672 рекламные конструкции, установленные с нарушением правил. Из них 496 владельцы разобрали за свой счет, так как получили соответствующее уведомление от властей.

В настоящее время завершаются работы по демонтажу еще 142 щитов и баннеров, владельцы которых не убрали уличную рекламу добровольно. Конструкции будут храниться на складе, а в случае необходимости — уничтожены.

Всего с начала 2025 года специалисты Управления наружной рекламой города выдали 1159 предписаний и уведомлений о демонтаже рекламных и информационных конструкций, размещенных с нарушением правил.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!