В Ростове демонтировали более шестисот незаконных рекламных конструкций

С начала года в Ростове было демонтировано около семисот рекламных конструкций. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
В 2025 году в донской столице были демонтированы 672 рекламные конструкции, установленные с нарушением правил. Из них 496 владельцы разобрали за свой счет, так как получили соответствующее уведомление от властей.
В настоящее время завершаются работы по демонтажу еще 142 щитов и баннеров, владельцы которых не убрали уличную рекламу добровольно. Конструкции будут храниться на складе, а в случае необходимости — уничтожены.
Всего с начала 2025 года специалисты Управления наружной рекламой города выдали 1159 предписаний и уведомлений о демонтаже рекламных и информационных конструкций, размещенных с нарушением правил.
