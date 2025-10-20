Китайский гороскоп: Для каких животных новолуние 21 октября станет началом белой полосы в жизни

Во вторник, 21 октября 2025 года, ровно в 15:26 начнётся важная фаза Луны: новолуние. На календаре это 30 лунный день, а спутник Земли будет находиться в знаке зодиака Весы. Пока ночное светило в знаке тригона Воздуха, стоит сосредоточиться на отдыхе после хорошей и плодотворной работы. Но вместе с западной астрологией на нас влияют ещё и знаки Восточного гороскопа. В нём каждому человеку присваивается определённый животный символ в зависимости от года рождения. Расскажем, для кого из животных Восточного, или китайского, гороскопа после новолуния начнётся белая полоса.