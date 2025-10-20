Омичам объяснили, почему лечение зубов в регионе стало вдвое дороже

После 2022 года рынок пережил резкий спад из-за проблем с поставками, однако позже адаптировался — оборудование стали закупать из стран Азии, и его стоимость снизилась на 30−40%. Тем не менее, как пояснил представитель компании «Авк-Медикл» Игорь Баринов, «снижение цен на оборудование полностью нивелировалось ростом внутренних логистических расходов». По его словам, доставка груза из Москвы, которая ранее обходилась в 18 тысяч рублей, сейчас стоит около 30 тысяч.