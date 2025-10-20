Омичам объяснили, почему лечение зубов в регионе стало вдвое дороже

Стоимость стоматологических услуг в Омской области за последние годы значительно выросла — темпы роста опережают среднероссийские показатели. По данным Росстата, за пять лет цена на удаление зуба увеличилась почти на 100%, а стоимость первичного приёма стоматолога — более чем в два раза.
Как отмечают поставщики оборудования и владельцы стоматологических клиник в беседе с ngs55.ru, причины роста цен многокомпонентны.
После 2022 года рынок пережил резкий спад из-за проблем с поставками, однако позже адаптировался — оборудование стали закупать из стран Азии, и его стоимость снизилась на 30−40%. Тем не менее, как пояснил представитель компании «Авк-Медикл» Игорь Баринов, «снижение цен на оборудование полностью нивелировалось ростом внутренних логистических расходов». По его словам, доставка груза из Москвы, которая ранее обходилась в 18 тысяч рублей, сейчас стоит около 30 тысяч.
Дополнительное влияние оказывает валютный курс. Большинство стоматологических материалов импортируются, и их стоимость напрямую зависит от доллара и евро.
Учредитель клиники «Атока» Василий Колмогоров отметил, что ещё один фактор — высокие процентные ставки по кредитам, из-за чего бизнес вынужден включать дополнительные расходы в стоимость услуг.
Кроме того, владельцы стоматологий указывают на рост коммунальных платежей, арендных ставок, затрат на топливо и оплату труда персонала. Именно эти внутренние издержки, а не стоимость импортных материалов, сегодня становятся основным фактором подорожания. В результате стоматологические услуги постепенно становятся менее доступными для жителей региона.