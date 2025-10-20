В поселке Усть-Ордынский 65 лет назад разбился Ту-104

— Самолет уже готовился к посадке, когда сработала сигнализация о проблеме с передней стойкой шасси. Командир решил уйти на второй круг. Тогда при наборе высоты самолет зацепил провода ЛЭП и рухнул, врезавшись в склон холма, — уточняется в сообщении.