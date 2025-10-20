В поселке Усть-Ордынский 65 лет назад разбился Ту-104. Авиапроисшествие произошло 20 октября 1960 года, когда пассажирский самолет, выполнявший рейс «Москва — Омск — Иркутск — Хабаровск», потерпел крушение. Как рассказывает Байкал24, из-за плохой видимости, посадка в Иркутске была отменена. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Усть-Ордынском.
— Самолет уже готовился к посадке, когда сработала сигнализация о проблеме с передней стойкой шасси. Командир решил уйти на второй круг. Тогда при наборе высоты самолет зацепил провода ЛЭП и рухнул, врезавшись в склон холма, — уточняется в сообщении.
В результате погибли три члена экипажа, 15 пассажиров и две стюардессы получили ранения. Причиной крушения, по мнению комиссии, стали ошибка пилотирования и отказ сигнализации. Сегодня на месте взлётно-посадочной полосы находится жилой район.