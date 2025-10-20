В Санкт-Петербурге обсуждают повышение штрафов за парковку

Власти Санкт-Петербурга намерены повысить штрафы за неоплаченную парковку. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации. По их данным, размер взысканий могут увеличить с трех тысяч до 4,5−5 тысяч рублей.