Врач Самкова: уменьшение роста на 4 см может указывать на переломы позвонков

Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков. Единичный компрессионный перелом позвонка, при котором тело позвонка сдавливается и уменьшается в высоте, может протекать бессимптомно, а болевой синдром в спине приходит, когда происходят переломы нескольких позвонков. В других случаях частыми симптомами являются типичные боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, которые усиливаются после длительного пребывания в одном положении или незначительной физической нагрузки. Часто пациенты не обращают на них внимания, и об остеопорозе человек может узнать только после перелома шейки бедра, например.