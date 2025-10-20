Заболеваемость туберкулезом в Красноярском крае снизилась на 13,4%

Заболеваемость туберкулезом в крае снизилась на 13,4%. Об этом рассказали в региональном минздраве. Всего с начала года обследовали 1 881 436 человек. За 9 месяцев 2025 года эту болезнь зарегистрировали у 708 жителей края. За тот же период в 2024 году было на 112 жителей больше.