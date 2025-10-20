Заболеваемость туберкулезом в Красноярском крае снизилась на 13,4%

Заболеваемость туберкулезом в крае снизилась на 13,4%. Об этом рассказали в региональном минздраве. Всего с начала года обследовали 1 881 436 человек. За 9 месяцев 2025 года эту болезнь зарегистрировали у 708 жителей края. За тот же период в 2024 году было на 112 жителей больше.
На 33,7% снизилась заболеваемость среди детей и на 25,2% среди подростков. Врачи рассказали, что в течение последних десяти лет сохраняется устойчивая тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу.
769 пациентов в 2025 году полностью вылечились от туберкулеза. В минздраве отмечают, что на ранних стадиях эта болезнь излечима и не оставляет последствий.