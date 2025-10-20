Ричмонд
Сотни екатеринбуржцев выстроились на остановках ЖБИ из-за отмены трамваев

В Екатеринбурге утром 20 октября на ЖБИ случился транспортный коллапс после закрытия движения нескольких трамваев. Сотни человек столпились на остановках в ожидании автобусов, рассказал читатель URA.RU.

