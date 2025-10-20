Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов

Самарцы возмущены тем, что на фоне регулярного объявления режима угрозы атаки беспилотников все еще не запрещены залпы салютов. По мнению самарцев, громкие звуки фейерверков могут испугать многие. Дискуссия на эту тему разгорелась под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. По словам самарцев, фейерверки регулярно наблюдают в Южном городе и Волгаре. Сначала на комментарий ответили в мэрии Самары, но потом вопрос переадресовали.