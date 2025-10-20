Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сказало, что Россия остается главным поставщиком вооружений в Беларусь

Минобороны: РФ остается основным поставщиком вооружений в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сообщило, что Россия остается основным поставщиком вооружений в Беларусь. Подробности в интервью телеканалу СТВ озвучил заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Дмитрий Рябихин.

— Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения, — подчеркнул представитель Минобороны Беларуси.

Дмитрий Рябихин заметил: в 2025 году страна получила самолеты Су 30, вертолеты Ми 35, а также зенитно-ракетные комплексы «Тор».

А по подписанной Беларусью и Россией программе стратегического взаимодействия на пять лет предусмотрено дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества.

— Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новые образцы, которые будут поступать, — сообщил представитель Минобороны Беларуси.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов высказался про оснащение Беларуси высокоточным оружием.

Тем временем в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.

А еще глава ГАИ Беларуси Виктор Ротченков сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше