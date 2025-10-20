Минобороны сказало, что Россия остается главным поставщиком вооружений в Беларусь

Минобороны сообщило, что Россия остается основным поставщиком вооружений в Беларусь. Подробности в интервью телеканалу СТВ озвучил заместитель начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Дмитрий Рябихин.
— Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения, — подчеркнул представитель Минобороны Беларуси.
Дмитрий Рябихин заметил: в 2025 году страна получила самолеты Су 30, вертолеты Ми 35, а также зенитно-ракетные комплексы «Тор».
А по подписанной Беларусью и Россией программе стратегического взаимодействия на пять лет предусмотрено дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества.
— Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новые образцы, которые будут поступать, — сообщил представитель Минобороны Беларуси.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов высказался про оснащение Беларуси высокоточным оружием.
Тем временем в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.
А еще глава ГАИ Беларуси Виктор Ротченков сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.