Как получить единое детское пособие?

Если вы впервые подаёте заявление на такое пособие, то лучше это сделать в первые полгода после рождения ребёнка, — объясняет юрист Андрей Незванов. — Тогда выплаты вам назначат с даты рождения ребёнка. А вот если вы подадите заявление спустя полгода после рождения сына или дочки, то пособие назначат с месяца подачи заявления. Подать заявление можно на Госуслугах, в Соцфонде или в МФЦ.