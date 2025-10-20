Ричмонд
Как получить единое детское пособие?

Если вы впервые подаете заявление на такое пособие, то лучше это сделать в первые полгода после рождения ребенка, советует юрист.

Если вы впервые подаёте заявление на такое пособие, то лучше это сделать в первые полгода после рождения ребёнка, — объясняет юрист Андрей Незванов. — Тогда выплаты вам назначат с даты рождения ребёнка. А вот если вы подадите заявление спустя полгода после рождения сына или дочки, то пособие назначат с месяца подачи заявления. Подать заявление можно на Госуслугах, в Соцфонде или в МФЦ.

А вот если дети и пособие уже есть, то заявление подавать не нужно — пособие на нового члена семьи назначат автоматически. Повторно проверять нуждаемость семьи не будут.