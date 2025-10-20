Опубликовано первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

Видео снято другим пациентом психбольницы, другом и соседом Москвина. На записи, сделанной около года назад, Москвин рассказывает, что «споткнулся по жизни, так как очень хотел дочку». Это стало причиной того, что он начал выкапывать тела девочек из могил и приносить в свою квартиру. Москвин мумифицировал тела и относился к ним, как к своим детям: разговаривал и воспитывал их.
По информации SHOT, за последний год состояние Москвина ухудшилось. Он почти не ходит, его речь замедлилась. В связи с этим, после завершения принудительного лечения, его переведут на амбулаторное лечение в психоневрологический интернат. В случае, если кто-то из близких согласится стать его опекуном, Москвин сможет покидать территорию интерната в сопровождении.
Москвин утверждал, что надеется выйти на свободу под опеку своей «невесты», на которую, якобы, переписал свою квартиру после задержания. Однако, существование этой возлюбленной вызывает сомнения.
Москвин также заявляет о существовании в Нижнем Новгороде сатанистов и ведьм, подобных ему, которые выкапывали из могил тела мальчиков и девочек. Однако, эта информация, проверенная следователями после задержания Москвина в 2011 году, не подтвердилась.