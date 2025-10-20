Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтербез назвал ложными данные об атаке БПЛА на предприятие в Прикамье

Некоторые жители утверждали о прилёте на один из заводов 17 октября.

Источник: Аргументы и факты

Минтербез региона в комментарии сайту perm.aif.ru назвал ложными сообщения об атаке БПЛА на предприятие в Пермском крае.

Утром 17 октября в редакцию сайта perm.aif.ru обратились жители Березников и Соликамска, которые сообщили, что на одно из предприятий якобы был совершён прилёт БПЛА. В это же утро в регионе был объявлен режим «Беспилотной опасности», который позже сняли. По словам местных жителей, в инциденте якобы пострадали люди. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве проверили информацию об атаке БПЛА и прокомментировали её.

«Информация об атаке беспилотников 17 октября ложная. Никаких инцидентов с использованием вражеских БПЛА на территории Пермского края не зафиксировано», — сообщили perm.aif.ru в краевом Минтербезе.

В ведомстве призвали жителей региона сохранять спокойствие, ориентироваться на официальные источники информации, а в случае происшествий обращаться по номеру 112.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что режим готовности был введён в регионе около 6 часов утра 17 октября. Все экстренные службы были оповещены и приведены в состояние готовности к инцидентам. В это же время жители Перми начали замечать проблемы с мобильной связью в разных частях города.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше