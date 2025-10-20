Минтербез назвал ложными данные об атаке БПЛА на предприятие в Прикамье

Минтербез региона в комментарии сайту perm.aif.ru назвал ложными сообщения об атаке БПЛА на предприятие в Пермском крае.
Утром 17 октября в редакцию сайта perm.aif.ru обратились жители Березников и Соликамска, которые сообщили, что на одно из предприятий якобы был совершён прилёт БПЛА. В это же утро в регионе был объявлен режим «Беспилотной опасности», который позже сняли. По словам местных жителей, в инциденте якобы пострадали люди. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве проверили информацию об атаке БПЛА и прокомментировали её.
«Информация об атаке беспилотников 17 октября ложная. Никаких инцидентов с использованием вражеских БПЛА на территории Пермского края не зафиксировано», — сообщили perm.aif.ru в краевом Минтербезе.
В ведомстве призвали жителей региона сохранять спокойствие, ориентироваться на официальные источники информации, а в случае происшествий обращаться по номеру 112.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что режим готовности был введён в регионе около 6 часов утра 17 октября. Все экстренные службы были оповещены и приведены в состояние готовности к инцидентам. В это же время жители Перми начали замечать проблемы с мобильной связью в разных частях города.