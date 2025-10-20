Минтербез назвал ложными данные об атаке БПЛА на предприятие в Прикамье

Утром 17 октября в редакцию сайта perm.aif.ru обратились жители Березников и Соликамска, которые сообщили, что на одно из предприятий якобы был совершён прилёт БПЛА. В это же утро в регионе был объявлен режим «Беспилотной опасности», который позже сняли. По словам местных жителей, в инциденте якобы пострадали люди. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве проверили информацию об атаке БПЛА и прокомментировали её.