Соцфонд подготовил документы для пенсии 12 тысячам омичей

С января 2025 года омское отделение Социального фонда России помогло подготовить документы для выхода на пенсию 12 470 жителям региона. Специалисты проверили записи о стаже и заработной плате, правильность заполнения трудовых книжек и оказали содействие в запросе недостающей информации.
«Чтобы максимально учесть все сведения, влияющие на размер будущей пенсии, мы рекомендуем гражданам представлять документы на предварительную проверку не позднее, чем за два года до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно через работодателя либо прийти в клиентскую службу фонда по месту жительства», — пояснила управляющий отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.
Благодаря подготовительной работе пенсионные права граждан в полном объеме отразятся на их лицевых счетах. Подать заявления о назначении пенсий можно будет в автоматическом режиме, не посещая отделения СФР. Такая возможность предоставлена на портале «Госуслуги».
При личном обращении в клиентскую службу необходимо иметь паспорт, трудовую книжку, военный билет, документы об учебе, свидетельство о браке при смене фамилии и другие документы, влияющие на пенсионные права.
Напомним, в 2026 году на страховую пенсию по старости смогут выйти мужчины 64 лет и женщины 59 лет. Речь идет о тех гражданах, которые имеют 15-летний страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30 баллов.
