Соцфонд подготовил документы для пенсии 12 тысячам омичей

«Чтобы максимально учесть все сведения, влияющие на размер будущей пенсии, мы рекомендуем гражданам представлять документы на предварительную проверку не позднее, чем за два года до наступления пенсионного возраста. Сделать это можно через работодателя либо прийти в клиентскую службу фонда по месту жительства», — пояснила управляющий отделением СФР по Омской области Ольга Ступичева.