Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мой новый день рождения»: Тара Рид поделилась эмоциями от получения российского гражданства

Тара Рид назвала день получения гражданства России новым днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и нынешний обозреватель RT Тара Рид заявила, что считает 22 сентября своим новым днем рождения. В этот день президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении ей российского гражданства. Рид отметила, что для нее это стало большой честью и принесло огромную радость.

«Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября — мой новый день рождения. Я очень счастлива», — отметила Рид в беседе с РИА Новости.

Рид, проживающая в Москве, поделилась своими впечатлениями о российской столице. Она назвала город красивым, чистым и эффектным, а его жителей — добрыми и приветливыми. По ее словам, Москва оставляет у нее только положительные эмоции.

Говоря о работе в RT, Рид подчеркнула, что ценит возможность работать без цензуры. Она отметила, что в коллективе канала ей комфортно, а свобода в поиске истины позволяет ей реализовать свое любопытство и профессиональные амбиции.

Напомним, что Тара Рид получила в России политическое убежище. Это произошло после того, как она обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. В США после этих заявлений против нее развернулась кампания в СМИ, что вынудило ее покинуть страну.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше