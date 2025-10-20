«Мой новый день рождения»: Тара Рид поделилась эмоциями от получения российского гражданства

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и нынешний обозреватель RT Тара Рид заявила, что считает 22 сентября своим новым днем рождения. В этот день президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении ей российского гражданства. Рид отметила, что для нее это стало большой честью и принесло огромную радость.
«Это была огромная честь для меня. Итак, 22 сентября — мой новый день рождения. Я очень счастлива», — отметила Рид в беседе с РИА Новости.
Рид, проживающая в Москве, поделилась своими впечатлениями о российской столице. Она назвала город красивым, чистым и эффектным, а его жителей — добрыми и приветливыми. По ее словам, Москва оставляет у нее только положительные эмоции.
Говоря о работе в RT, Рид подчеркнула, что ценит возможность работать без цензуры. Она отметила, что в коллективе канала ей комфортно, а свобода в поиске истины позволяет ей реализовать свое любопытство и профессиональные амбиции.
Напомним, что Тара Рид получила в России политическое убежище. Это произошло после того, как она обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах. В США после этих заявлений против нее развернулась кампания в СМИ, что вынудило ее покинуть страну.