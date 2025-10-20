Красноярские школьницы выиграли поездку на Байконур

«На дистанционном этапе я была пилотом, а в финальных испытаниях стала врачом, — рассказала студентка Сибирского федерального университета Мария Ткачева. — Моей задачей было разработать систему медицинского обеспечения экипажа: отбор и тренировки, медконтроль во время полёта, защиту от радиации и последствий невесомости. Проект необходимо было защитить в течение двух минут и ответить на вопросы жюри».