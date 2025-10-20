Красноярские школьницы выиграли поездку на Байконур

В этом году конкурс объединил более 12 тысяч участников из 33 регионов страны. До финала дошли 50 команд — всего 250 ребят. Из них 100 лучших получили уникальную возможность посетить Байконур.
Отбор проходил в несколько этапов, рассказывают в красноярской мэрии. На дистанционном этапе команды из пяти человек решали профессиональные задачи и готовили творческие проекты на космическую тему. Каждый участник выполнял роль пилота, инженера, ученого, астрофизика или врача.
«На дистанционном этапе я была пилотом, а в финальных испытаниях стала врачом, — рассказала студентка Сибирского федерального университета Мария Ткачева. — Моей задачей было разработать систему медицинского обеспечения экипажа: отбор и тренировки, медконтроль во время полёта, защиту от радиации и последствий невесомости. Проект необходимо было защитить в течение двух минут и ответить на вопросы жюри».
Финальные испытания прошли в Москве. Ребята слушали лекции и мастер-классы от специалистов космической отрасли, а затем представили свои проекты по подготовке годовой экспедиции на орбитальную станцию или базу на другой планете.
«На финишном испытании в Москве уже стала инженером и представляла концепцию долговременной орбитальной станции. Счастлива, что нашу работу оценили высоко, и совсем скоро я отправлюсь на настоящую космическую площадку», — поделилась Альбина Нуркамилова, ученица школы № 4.
Красноярские участницы отправятся на Байконур уже 19 октября. Вместе с ними в составе делегации от края — курсанты Железногорской школы космонавтики Антон Серебряков и Гордей Харчишин. Ребята увидят запуск ракеты и побывают на объектах одного из старейших космодромов мира.