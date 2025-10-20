Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Леус: в Москве в понедельник ожидается облачная погода и до 9 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Преимущественно облачная погода ожидается в Москве в понедельник, местами возможна слабая морось, воздух прогреется до плюс девяти градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться северной периферией циклона с центром над Черноземьем. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна слабая морось, на юге области пройдут небольшие дожди. Днем в столице плюс семь — плюс девять градусов, по области от плюс пяти до плюс 10 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно близкое к норме. Барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба.