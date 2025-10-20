Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться северной периферией циклона с центром над Черноземьем. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна слабая морось, на юге области пройдут небольшие дожди. Днем в столице плюс семь — плюс девять градусов, по области от плюс пяти до плюс 10 градусов», — рассказал Леус.