Возраст, рост, доход и привычки: Росстат составил портрет среднестатистического россиянина

Росстат подготовил характеристику среднестатистического жителя России. Данные основаны на официальной информации службы за 2024 год, пишет РБК.
Средний возраст жителей России достиг 41 года, при этом средний возраст мужчин составил 38 лет, а женщин — 43 года. Физические параметры россиян: средний рост мужчин с учетом всех возрастных групп — 162,9 см, женщин — 159,5 см; средний вес мужчин — 74,1 кг, женщин — 67 кг.
Анализ досуговых предпочтений показал, что 77,9% населения проводят свободное время за просмотром телевизора, 70,6% предпочитают общение с друзьями, 50,2% используют компьютер, планшет или телефон, 34% читают книги, журналы и газеты, 24,5% занимаются хобби. Интернетом пользуются 88,9% населения России: ежедневно выходят в сеть 76,4% мужчин и 74,7% женщин.
Среднемесячная заработная плата работников организаций достигла 89 069 рублей. Типичной работающей россиянкой является женщина с высшим образованием, занятая в сфере оптовой и розничной торговли, с ежемесячным заработком 84 199 рублей. При этом 49,3% российских семей владеют легковым автомобилем.
Ранее KP.RU информировал, что в России существует три отрасли, где средний месячный доход превышает 200 тысяч рублей. В этот перечень попали сферы финансов и страхования, табачная промышленность, а также нефтегазовая добыча.