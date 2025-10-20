Разработана система ИИ для диагностики типа опухоли мозга

«Классическая диагностика глиом не всегда позволяет быстро и точно определить тип опухоли. Гистологические исследования и поиск отдельных мутаций приводят к противоречивым диагнозам. И даже высокотехнологичные протоколы МРТ могут не дать необходимую информацию из-за неоднородности глиом. Наш инструмент оценивает опухоль на основе данных транскриптомного анализа, когда мы видим, какие гены “выключены”, какие “включены”, и можем оценить уровень активности этих генов у конкретного пациента», — пояснил Иванченко.