Больше половины челябинцев продолжат работать на пенсии

Более половины жителей Челябинской области намерены продолжить работать на пенсии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной причиной для этого является не хватка денег.
Читать далее.
Более половины жителей Челябинской области намерены продолжить работать на пенсии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной причиной для этого является не хватка денег.
Более половины жителей Челябинской области намерены продолжить работать на пенсии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной причиной для этого является не хватка денег.
Читать далее.