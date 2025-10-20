Ричмонд
Больше половины челябинцев продолжат работать на пенсии

Более половины жителей Челябинской области намерены продолжить работать на пенсии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, основной причиной для этого является не хватка денег.

