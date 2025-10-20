Ричмонд
В части Кировского района Перми на четыре дня отключат свет

Электричество в домах начнут отключать ежедневно на 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Кировского района Перми сообщила об отключении электроэнергии. Свет начнут отключать ежедневно с 20 по 24 октября.

«Россети» приступили к капитальному ремонту электросетей. В период с 08:00 до 18:00 под отключение электроэнергии попадут дома на улицах Калинина, 84−122 и Бородулинской, 1−38.

Районные власти сообщили телефон компании «Россети-Урал» для дополнительной информации — 8−800−220−0−220.

Ранее в Березниках произошло аварийное отключение электричества. Прокуратура взяла ЧП на свой контроль.