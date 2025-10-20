Кабмин утвердил создание заповедника «Мыс Мартьян» в Крыму

Район мыса Мартьян считается одним из эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма. Здесь произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает свыше 1,3 тыс. видов животных, включая занесенных в Красную книгу. В морской акватории обитает более 150 видов.