В РФ разработали устройство для продления работы оборудования электроподстанций

В вузе отметили, что, кроме подстанций воздушных линий, разработка актуальна и для возобновляемых источников энергии (ветровых электростанций). Зачастую они находятся в труднодоступных и удаленных местах (побережье, высокогорье и т. д.), что ограничивает возможность их постоянного мониторинга, контроля и ремонтных работ. В то же время ветрогенераторы расположены на открытой местности и на большой высоте, что увеличивает вероятность прямого удара молнии и возникновения высокочастотных перенапряжений. Исследования, направленные на адаптацию разработанного защитного устройства применительно к ветровым энергообъектам, проводились при поддержке гранта Российского научного фонда, добавил Ломан.