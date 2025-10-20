Врачи спасли российского школьника с острым шипом в пищеводе

В медицинском учреждении также подчеркнули, что только за сентябрь 2025 года эндоскописты извлекли из организма малышей более 20 предметов различного происхождения — от мелочи, магнитов и батареек до элементов игрушек, пуговиц и даже ювелирных украшений.