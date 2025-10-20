Сборная Марокко обыграла Аргентину и выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Катаром в товарищеском матче отметил, что эта игра стала одной из лучших под его руководством за время работы с командой. Матч, состоявшийся 7 сентября в Дохе, завершился убедительной победой россиян со счетом 4:1. В составе сборной забитыми мячами отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, тогда как у катарцев единственный гол на счету Акрама Афифа.