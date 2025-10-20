Сборная Марокко обыграла Аргентину и выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Сборная Марокко по футболу впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира (U20), обыграв в финале Аргентину со счетом 2:0. Главным героем встречи стал Яссир Забири, оформивший дубль и принесший своей команде историческую победу.
Триумф марокканцев стал одной из главных сенсаций первенства: ранее ни одной африканской сборной не удавалось завоевать золото молодежного чемпионата мира.
Бронзовые медали достались сборной Колумбии, которая в матче за третье место минимально обыграла Францию — 1:0.
Ранее, 14 октября, сборная Россия по футболу разгромила команду Боливии в товарищеской встрече. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — центральный стадион “Динамо” имени Яшина» в Москве и подошел к концу со счетом 3:0.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Катаром в товарищеском матче отметил, что эта игра стала одной из лучших под его руководством за время работы с командой. Матч, состоявшийся 7 сентября в Дохе, завершился убедительной победой россиян со счетом 4:1. В составе сборной забитыми мячами отличились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук, тогда как у катарцев единственный гол на счету Акрама Афифа.