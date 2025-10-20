В Ростовской области при ликвидации последствий аварии был спасен человек

В Ростовской области за сутки 19 октября огнеборцы потушили девять пожаров. Об этом сообщает МЧС региона.
К сожалению, не обошлось без жертв. В станице Селивановской Милютинского района во время возгорания в частном доме погибли два человека. Личности погибших и обстоятельства ЧП устанавливают пожарные дознаватели.
Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий и спасли жизнь человеку.
Всего на ЧП выезжали 112 специалистов на 28 единицах техники.
