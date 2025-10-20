Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области при ликвидации последствий аварии был спасен человек

Сотрудники МЧС за сутки потушили девять пожаров и ликвидировали последствия пяти ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 19 октября огнеборцы потушили девять пожаров. Об этом сообщает МЧС региона.

К сожалению, не обошлось без жертв. В станице Селивановской Милютинского района во время возгорания в частном доме погибли два человека. Личности погибших и обстоятельства ЧП устанавливают пожарные дознаватели.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали последствия пяти дорожно-транспортных происшествий и спасли жизнь человеку.

Всего на ЧП выезжали 112 специалистов на 28 единицах техники.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!