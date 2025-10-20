«Завирусилась»: Мировые СМИ обсуждают идею Путина, которую Трамп назвал «интересной»

Идея о строительстве тоннеля между Россией и Аляской, который стал бы примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, набирает популярность в мировых СМИ. О том, что новость «завирусилась», в соцсети Х заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, добавив, что ее уже прочитали больше двух миллионов человек.
«(Новость. — Прим. Ред.) о тоннеле Путина — Трампа, связывающем Россию и Аляску, Евразию и Американский континент, завирусилась (~2 млн просмотров). Трамп назвал идею “интересной”. Зеленскому она не понравилась. Эту тему осветили крупнейшие СМИ», — написал Дмитриев.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал интересной идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской. А вот нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому инициатива, ожидаемо, не понравилась, о чем он и заявил американскому лидеру.
Также сообщалось, что протяженность Евротоннеля составляет около 51 км. Тоннель через Берингов пролив предполагает строительство участка магистрали длиной от 98 до 113 км. Кирилл Дмитриев представил современный план тоннеля по этому маршруту, назвав его «тоннелем Путина-Трампа». Стоимость — 8 млрд долларов.