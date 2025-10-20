«Завирусилась»: Мировые СМИ обсуждают идею Путина, которую Трамп назвал «интересной»

Идея о строительстве тоннеля между Россией и Аляской, который стал бы примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, набирает популярность в мировых СМИ. О том, что новость «завирусилась», в соцсети Х заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, добавив, что ее уже прочитали больше двух миллионов человек.