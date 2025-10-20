Ричмонд
Шойгу: Если у человека лишь одна мечта в жизни, это скучная жизнь

Секретарь Совбеза РФ и экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал мечты, которые ему бы хотелось осуществить.

Секретарь Совбеза РФ и экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал мечты, которые ему бы хотелось осуществить.

По его словам, он бы хотел отправиться в экспедицию на курган Туннуг. Шойгу отметил, что это место таит в себе «невероятное количество загадок».

Помимо этого, глава Русского географического общества мечтает проплыть по Лене до Тикси, а также посетить Иркутскую область.

Также Шойгу признался, что хотел бы отправиться в путешествие на острова Врангеля и Котельный, а также пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.

— Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь! — заявил Шойгу в беседе с «Известиями».

Российский певец Филипп Киркоров недавно исполнил свою мечту: артист приобрел престижный автомобиль Aurus, стоимость которого начинается от 25 миллионов рублей и может превышать 50 миллионов рублей. По его словам, это лучшая машина в мире.

Телеведущая Дана Борисова подарила своей дочери Полине на 18-летие пластику груди и удаление жира. По словам Борисовой, девушка «мечтала» о таком подарке.

