Шойгу: Если у человека лишь одна мечта в жизни, это скучная жизнь

Секретарь Совбеза РФ и экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал мечты, которые ему бы хотелось осуществить.
По его словам, он бы хотел отправиться в экспедицию на курган Туннуг. Шойгу отметил, что это место таит в себе «невероятное количество загадок».
Помимо этого, глава Русского географического общества мечтает проплыть по Лене до Тикси, а также посетить Иркутскую область.
Также Шойгу признался, что хотел бы отправиться в путешествие на острова Врангеля и Котельный, а также пройти по маршруту Феликса Кона и Владимира Грум-Гржимайло.
— Если у человека только одна мечта в жизни, это скучная жизнь! — заявил Шойгу в беседе с «Известиями».
