В Самаре пассажиры почти 18 часов ждали вылета в Анталью

Рейс Самара — Анталья задержали почти на 18 часов.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры почти 18 часов не могли вылететь из Самары в турецкую Анталью. Рейс был запланирован еще на 02.45 18 октября. Его выполняла турецкая авиакомпания Southwind Airlines.

Но ночью 19 октября в аэропорту Курумо ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, и рейс в Турцию не вылетел вовремя. Напомним, что в небе над регионом сбили 12 вражеских беспилотников.

Но когда ограничения сняли, рейс в Анталью вылетел не сразу. Посадка на него началась только после 18.00, а отправился рейс только в 20.27 по местному времени. Ближе к полуночи самолет приземлился в Турции.

18 октября в Самаре задержали 10 авиарейсов, а один отменили. 20 октября в Самарской области также объявляли угрозу атаки беспилотников, но на работу аэропорта это не повлияло.