Молодую женщину осудят за покушение на сбыт наркотиков в Омске

В Омске расследовали уголовное дело против 26-летней гражданки одной из стран Центральной Азии. В УМВД рассказали, что женщину задержали в конце июля 2025 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.
При обыске у фигурантки в арендованной квартире обнаружили партию запрещенных веществ общим весом 1,6 кг. Специалисты установили, что обвиняемая прибыла в Россию в начале текущего года и находилась в стране с нарушением миграционного законодательства. Срок пребывания превысил разрешенный — 90-дневный.
Иностранке предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Женщина может провести за решеткой ближайшие 20 лет.
Материалы дела направлены в Кировский райсуд Омска для рассмотрения.
