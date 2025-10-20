Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодую женщину осудят за покушение на сбыт наркотиков в Омске

Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске расследовали уголовное дело против 26-летней гражданки одной из стран Центральной Азии. В УМВД рассказали, что женщину задержали в конце июля 2025 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

При обыске у фигурантки в арендованной квартире обнаружили партию запрещенных веществ общим весом 1,6 кг. Специалисты установили, что обвиняемая прибыла в Россию в начале текущего года и находилась в стране с нарушением миграционного законодательства. Срок пребывания превысил разрешенный — 90-дневный.

Иностранке предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Женщина может провести за решеткой ближайшие 20 лет.

Материалы дела направлены в Кировский райсуд Омска для рассмотрения.

Ранее мы сообщили о гибели ребенка в ДТП в Большереченском районе региона.