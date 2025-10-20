Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ограничений

Временные ограничения на работу аэропорта были введены в ночь на 20 октября. Такие меры являются стандартной практикой обеспечения безопасности воздушного движения и регулярно применяются в российских аэропортах при проведении необходимых проверок или в связи с оперативной обстановкой.