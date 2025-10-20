Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ограничений

Международный аэропорт Нижнего Новгорода полностью восстановил работу после введенных ранее временных ограничений. Все рейсы выполняются по установленному расписанию, службы аэропорта работают в штатном режиме. Об этом сообщает Росавиация.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о своих рейсах непосредственно у авиаперевозчиков. Это связано с возможными изменениями в расписании, вызванными введенными ранее ограничениями.
Временные ограничения на работу аэропорта были введены в ночь на 20 октября. Такие меры являются стандартной практикой обеспечения безопасности воздушного движения и регулярно применяются в российских аэропортах при проведении необходимых проверок или в связи с оперативной обстановкой.
В настоящее время все службы аэропорта функционируют в обычном режиме, обеспечивая бесперебойное обслуживание пассажиров и воздушных судов.