Джей Ди Вэнс едва не погиб из-за взрыва снаряда: что известно о ЧП в Калифорнии

Axios: над кортежем вице-президента США Вэнса преждевременно взорвался снаряд.

Источник: Комсомольская правда

В Калифорнии над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса произошел инцидент: снаряд разорвался раньше времени, и его осколки повредили машину калифорнийского дорожного патруля. Об этом написал портал Axios.

Инцидент случился во время военной демонстрации, организованной Корпусом морской пехоты США в честь 250-летия корпуса на базе Кэмп-Пендлтон.

Портал сообщил, что взрыв нанес незначительные травмы части сотрудников службы безопасности вице-президента. Происшествие произошло над крупной трассой Interstate 5, связывающей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Пострадавших среди людей не оказалось.

Ранее Джей Ди Вэнс выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что президент Дональд Трамп и его команда уже восемь месяцев работают над достижением мира. Вице-президент подчеркнул, что усилия будут продолжены, хотя точные сроки завершения конфликта назвать сложно — это может занять недели, месяцы или даже больше времени.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше