Джей Ди Вэнс едва не погиб из-за взрыва снаряда: что известно о ЧП в Калифорнии

Ранее Джей Ди Вэнс выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что президент Дональд Трамп и его команда уже восемь месяцев работают над достижением мира. Вице-президент подчеркнул, что усилия будут продолжены, хотя точные сроки завершения конфликта назвать сложно — это может занять недели, месяцы или даже больше времени.