Джей Ди Вэнс едва не погиб из-за взрыва снаряда: что известно о ЧП в Калифорнии

В Калифорнии над кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса произошел инцидент: снаряд разорвался раньше времени, и его осколки повредили машину калифорнийского дорожного патруля. Об этом написал портал Axios.
Инцидент случился во время военной демонстрации, организованной Корпусом морской пехоты США в честь 250-летия корпуса на базе Кэмп-Пендлтон.
Портал сообщил, что взрыв нанес незначительные травмы части сотрудников службы безопасности вице-президента. Происшествие произошло над крупной трассой Interstate 5, связывающей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Пострадавших среди людей не оказалось.
Ранее Джей Ди Вэнс выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что президент Дональд Трамп и его команда уже восемь месяцев работают над достижением мира. Вице-президент подчеркнул, что усилия будут продолжены, хотя точные сроки завершения конфликта назвать сложно — это может занять недели, месяцы или даже больше времени.