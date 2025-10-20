Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с украинскими властями «уступку» России территории Донбасса. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — говорится в публикации.
Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлениями после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он согласился с предложением хозяина Белого дома по территориям. По словам Зеленского, Москве и Киеву нужно остановить конфликт на тех позициях, на которых стороны сейчас находятся.
Позже, проведя переговоры с европейскими спонсорами, главарь киевского режима отметил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в давлении на Россию. Ему нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7.