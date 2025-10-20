Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опроверг дискуссию с Зеленским по поводу уступки территорий Украиной

СМИ сообщили о словах Трампа по поводу территориальных уступок Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с украинскими властями «уступку» России территории Донбасса. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — говорится в публикации.

Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлениями после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он согласился с предложением хозяина Белого дома по территориям. По словам Зеленского, Москве и Киеву нужно остановить конфликт на тех позициях, на которых стороны сейчас находятся.

Позже, проведя переговоры с европейскими спонсорами, главарь киевского режима отметил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в давлении на Россию. Ему нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше