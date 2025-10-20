Ричмонд
Кнутов: Истребители ВКС РФ будут сопровождать самолет Путина

Истребители Воздушно-космических сил России будут сопровождать президентский борт № 1 до границ страны. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, пояснив, что подобная практика применяется во время полетов главы государства Владимира Путина над российской территорией.

По его словам, сопровождение возможно и над нейтральными водами, однако над территорией других государств, например Турции, российские истребители не смогут лететь рядом с президентским самолетом. В таких случаях безопасность обеспечивает страна, над которой проходит маршрут.

Кнутов отметил, что теоретически между государствами могут быть достигнуты договоренности, позволяющие продлить сопровождение. В частности, по его мнению, российские истребители могут продолжить полет над территорией Турции и Средиземным морем.

Эксперт уточнил, что это возможно благодаря военной базе России в Сирии, где сохраняется ограниченное присутствие. Однако пролет над странами НАТО, по словам Кнутова, вряд ли будет разрешен. В Венгрии, предположил он, президентский борт может встретить венгерская авиация, передает Aif.ru.

Кнутов также сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором Владимир Путин полетит в Венгрию на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, станет вариант с перелетом через Каспийское море.

