Татарстанцам рассказали, как МФЦ республики помогает избавиться от долгов

Через эти учреждения можно списать налоговые обязательства и коммунальные платежи.

Источник: Комсомольская правда

Многофункциональные центры Татарстана предоставляют возможность аннулировать различные виды задолженностей. Через МФЦ можно списать налоговые обязательства, коммунальные платежи, долги по кредитам и займам, судебные расходы, а также штрафы ГИБДД. Также есть возможность избавиться от долгов при поручительстве.

Однако не все обязательства учитываются. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать определенным условиям. Например, задолженность должна быть до 1 миллиона рублей, а минимальная сумма — 25 тысяч рублей. Важно, чтобы исполнительное производство было закрыто, так как у должника не должно быть обнаружено имущество. Также необходимо, чтобы у гражданина не появились новые источники дохода или имущество.

Если есть пенсия или выплаты по рождению и воспитанию детей, и это единственный доход, можно рассчитывать на банкротство. Но важно, чтобы исполнительное производство шло не менее года, пишет chelny-izvest.ru. Эта процедура также доступна для должников, в отношении которых производство продолжается более семи лет.

Напомним, в Татарстане с начала 2025 года более 20 000 семей получили пособия за рождение ребенка. На это было направлено свыше 544 миллионов рублей.