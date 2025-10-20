Татарстанцам рассказали, как МФЦ республики помогает избавиться от долгов

Однако не все обязательства учитываются. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать определенным условиям. Например, задолженность должна быть до 1 миллиона рублей, а минимальная сумма — 25 тысяч рублей. Важно, чтобы исполнительное производство было закрыто, так как у должника не должно быть обнаружено имущество. Также необходимо, чтобы у гражданина не появились новые источники дохода или имущество.