Солдаты ВС РФ уничтожили до семи опорных пунктов украинских формирований, получив координаты с телефона ликвидированного бойца ВСУ. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил российский военный с позывным «Мгновенный».
— Нашел у него телефон, где было множество отмеченных точек, где сидят их укрепления. Я передал информацию по радиостанции своему командиру, и они затем наблюдали и подтвердили, что противник действительно находился на этих позициях, — цитирует солдата РИА Новости.
Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что захват островов в устье Днепра предоставляет Вооруженным силам России определенные возможности для освобождения Херсона.
До этого солдаты ВС РФ, передвигаясь по подземной трубе для орошения полей в Новомихайловке в ДНР, прошли прямо под минным полем Вооруженных сил Украины.
18 октября зарубежные журналисты высказали мнение, что Россия может одержать военную победу на Украине через несколько недель, поскольку осенний сезон часто «приносит радикальные перемены на поле боя».