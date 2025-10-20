В Ростове вылечили 24-летнего пациента с подошвенным фасцитом

По данным источника, молодой человек обратился в городскую поликлинику № 9 с жалобами на боль в стопах, особенно в правой. Ранее он пил ибупрофен, чтобы снизить боль, но состояние только ухудшалось.
«Из-за боли пациент изменил привычный ритм тренировок — вместо утренних пробежек стал бегать по вечерам, когда неприятные ощущения становились слабее. Врач-травматолог Роберт Марикович Ахиян выявил выраженную болезненность при надавливании на медиальную поверхность пяток и поставил диагноз — подошвенный фасцит», — пишет источник.
Мужчине назначили ночную шину, местное охлаждение и курс селективных противовоспалительных препаратов. Через неделю его состояние улучшилось, а вскоре боль полностью исчезла, и он вернулся к привычной жизни.