Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове вылечили 24-летнего пациента с подошвенным фасцитом

Ростовская область, 20 октября 2025, DON24.RU. В Ростове вылечили 24-летнего пациента с подошвенным фасцитом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ростовской области.

По данным источника, молодой человек обратился в городскую поликлинику № 9 с жалобами на боль в стопах, особенно в правой. Ранее он пил ибупрофен, чтобы снизить боль, но состояние только ухудшалось.

«Из-за боли пациент изменил привычный ритм тренировок — вместо утренних пробежек стал бегать по вечерам, когда неприятные ощущения становились слабее. Врач-травматолог Роберт Марикович Ахиян выявил выраженную болезненность при надавливании на медиальную поверхность пяток и поставил диагноз — подошвенный фасцит», — пишет источник.

Мужчине назначили ночную шину, местное охлаждение и курс селективных противовоспалительных препаратов. Через неделю его состояние улучшилось, а вскоре боль полностью исчезла, и он вернулся к привычной жизни.