Главные новости 20 октября 2025 года

Британские военные получат право на ликвидацию беспилотных летательных аппаратов над военными базами в случае, если дроны будут угрожать безопасности. Пока разрешение будет распространяться только на военные объекты, но не исключено, что сбивать БПЛА разрешат и над гражданскими аэропортами.