Главные новости 20 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 октября 2025.
Вэнс обозначил позицию США по передаче Украине Tomahawk
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk из арсеналов Пентагона. Он добавил, что Белый дом продолжит участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
Трамп подтвердил, что Израиль и ХАМАС возобновили перемирие
Президент США Дональд Трамп объявил, что договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАС продолжает действовать. Ранее стало известно об атаке израильской армии по объектам палестинского движения в ответ на нарушение режима перемирия. Трамп уточнил, что руководство ХАМАС не причастно к срыву соглашения.
В Боливии выбрали нового президента
В Боливии подводят итоги второго тура выборов президента. По предварительным данным, в выборной гонке победу одержал сенатор-правоцентрист Родриго Пас. Новый лидер во время избирательной кампании обещал продолжить реализацию социальных программ, но одновременно способствовать развитию частного бизнеса.
Лондон разрешит сбивать дроны над военными объектами
Макрон пообещал, что похищенные в Лувре ценности будут найдены
Президент Франции Эммануэль Макрон после ограбления Лувра заявил, что похищенные драгоценности будут найдены, а преступники предстанут перед судом. Он уточнил, что расследованием дела занимается прокуратура Парижа. Президент заверил, что в Лувре усилят меры безопасности, чтобы исключить другие ограбления.