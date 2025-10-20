20 октября министром образования Красноярского края стала Татьяна Гридасова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков.
С декабря 2023 года Гридасова занимала пост заместителя министра. Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Татьяна Гридасова окончила Красноярский государственный педагогический университет по специальности «история», а в 2020 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».
Напомним, что предыдущий министр покинула свой пост еще в марте 2025 года. Светлана Маковская проработала в этой должности 12 лет. Под ее руководством в регионе построили 49 школ и 103 детских сада.