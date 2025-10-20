«Следов нет»: стали известны новые детали поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

«Следов пребывания их в тайге нет от слова “совсем”. Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток», — поделился спасатель.