«Следов нет»: стали известны новые детали поиска пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

Поиск пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — возобновили с участием профессиональных спасателей. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что ещё две недели назад волонтеры и поисковые отряды искали пропавших на Минской петле, но активную фазу свернули, а добровольцев попросили разойтись. Спустя шесть дней на место прибыла краевая группировка «Спасатель».
Волонтер, участвовавший в первых поисках, рассказал, что перед уходом добровольцев просили подписать документ о неразглашении. По слухам, на месте работали спецслужбы, а некоторые предполагали, что Усольцевых задержали. Мужчина уточнил, что видел только МЧС и Следственный комитет.
«Следов пребывания их в тайге нет от слова “совсем”. Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток», — поделился спасатель.
Ранее опытный охотник Семен Татарников предположил, что пропавшая под Красноярском семья могла угодить в болото, которое действительно представляет опасность для человека.