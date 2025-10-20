Ричмонд
В Перми на пять часов задерживают вылет самолета в Анталью

Международный аэропорт работает в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), на пять часов задерживается вылет самолета в Анталью. Вылет рейса «Пермь-Анталья» 20 октября предварительно перенесли на пять часов.

Рейс U6 1559 авиакомпании Ural Airlines не вылетел в 07:20. В аэропорту началась регистрация пассажиров лишь в 09:49. Вылет предварительно перенесли на 12:50. Вылет задерживается из-за позднего прилета самолета из Антальи. Воздушное судно пока находится в воздухе, его посадку ожидают в 11:44, время прилета по расписанию — 05:10.

Утром 20 октября из «Большого Савино» с многочасовым опозданием вылетели два рейса: ИЖ 4245 «Пермь-Ноябрьск» — вместо 14:30 19 октября в 09:53 20 октября, IO 483 «Пермь-Баку» — вместо 20:00 19 октября в 03:52 20 октября.

Аэропорт «Большое Савино» на прием и вылет воздушных судов работает в штатном режиме.

Ранее стало известно о нештатной ситуации с самолетом рейса «Пермь — Анталья». Воздушное судно не смогло приземлиться с первого раза.