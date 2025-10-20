В Перми на пять часов задерживают вылет самолета в Анталью

Рейс U6 1559 авиакомпании Ural Airlines не вылетел в 07:20. В аэропорту началась регистрация пассажиров лишь в 09:49. Вылет предварительно перенесли на 12:50. Вылет задерживается из-за позднего прилета самолета из Антальи. Воздушное судно пока находится в воздухе, его посадку ожидают в 11:44, время прилета по расписанию — 05:10.