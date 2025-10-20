В центре Самары с 5 по 7 ноября запретят продавать алкоголь

В Самаре с 5 по 7 ноября введут частичный запрет на продажу алкоголя. Это связано с проведением международного форума «Россия — спортивная держава». Соответствующее распоряжение в своем телеграм-канале опубликовал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
«Установить с 5 по 7 ноября 2025 года с 08.00 до 23.00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в документе.
Запрет будет действовать на улице Красноармейская (дома № 2−32 по четной стороне и № 13−47 по нечетной стороне), Чапаевская, (дома № 148−234 по четной стороне и № 153−223 по нечетной стороне), Маяковского, дома № 20−20 по четной стороне, № 11−17 по нечетной стороне), Полевая (дома № 4−68 по четной стороне и № 1−9 по нечетной стороне), а также на Волжском проспекте (дома № 29−43 по нечетной стороне).
Этот запрет не будет распространяться на заведения общепита.
Также в Самаре с 4 по 7 ноября ограничат движение грузовиков.