Росстат представил портрет среднестатистического жителя России

Что касается досуга, то наиболее популярным способом проведения свободного времени является просмотр телепередач и фильмов (77,9% населения). Общение с друзьями практикуют 70,6% россиян, а время за компьютером, планшетом или смартфоном проводят 50,2% населения. Чтению книг, журналов и газет посвящают себя 34% граждан, а хобби — 24,5%.