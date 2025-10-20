Ричмонд
Росстат представил портрет среднестатистического жителя России

Ко Всемирному дню статистики Росстат по запросу РБК сформировал обобщенный портрет среднестатистического жителя России на основе актуальных данных за 2024 год.

Ко Всемирному дню статистики Росстат по запросу РБК сформировал обобщенный портрет среднестатистического жителя России на основе актуальных данных за 2024 год. Согласно этим сведениям, демографическая структура населения сохраняет традиционный перевес в сторону женской части: 54% женщин против 46% мужчин, при этом численное преимущество женщин превышает 10 миллионов человек.

Этнический состав страны, по итогам Всероссийской переписи населения, определяет русское население долей в 80,8%. Средний возраст россиянина составляет 41 год, при этом мужчины в среднем моложе (38 лет), а женщины старше (43 года).

Физические параметры среднего россиянина выглядят следующим образом: рост мужчин — 162,9 см, женщин — 159,5 см; вес мужчин — 74,1 кг, женщин — 67 кг. В браке состоят 63% мужчин и 54% женщин.

Что касается досуга, то наиболее популярным способом проведения свободного времени является просмотр телепередач и фильмов (77,9% населения). Общение с друзьями практикуют 70,6% россиян, а время за компьютером, планшетом или смартфоном проводят 50,2% населения. Чтению книг, журналов и газет посвящают себя 34% граждан, а хобби — 24,5%.

Интернетом в России пользуются 88,9% населения, причем ежедневно выходят в сеть 76,4% мужчин и 74,7% женщин. Свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее» в 2024 году оценивали 52,7% всех россиян, а в возрастной группе 35−39 лет этот показатель достигает 80,4%.

Экономическая составляющая портрета показывает рост реальных денежных доходов населения на 8,4% по сравнению с 2023 годом. Среднемесячная начисленная заработная плата в 2024 году достигла 89 069 рублей, увеличившись на 19%. Типичной работающей россиянкой является женщина с высшим образованием, занятая в сфере оптовой и розничной торговли, с заработком 84 199 рублей в месяц.

Легковой автомобиль имеется у 49,3% российских семей. Урбанизация сохраняется на высоком уровне: в городах проживает 75% населения, а в сельской местности — 25%. Наибольшая доля жителей сосредоточена в Центральном федеральном округе (28%) и Приволжском федеральном округе (19%), остальные 53% распределены по другим округам. Среди граждан, проживающих в отдельных квартирах, 42% обитают в двухкомнатных.

Ранее сообщалось, что бывшая помощница Байдена рассказала о жизни в России.

