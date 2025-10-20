Ричмонд
Волгоградцы досрочно получат пенсии и «детские» в ноябре

В Волгоградской области пенсионеры и ряд категорий граждан досрочно получат выплаты в ноябре.

Источник: Reuters

Как сообщает ИА «Высота 102», корректировка графика произошла в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства и трехдневными выходными по этому случаю.

Напомним, что 4 ноября, когда многие волгоградские пенсионеры получают на банковские карты пенсии, — выходной день, а последний перед этим рабочий — 1 ноября. Стало быть, пенсии волгоградцам следует ожидать заранее — 1-го числа.

Выплата детских пособий запланирована в этом году так же на 1 ноября. Волгоградцы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получат пособия уже после праздников.