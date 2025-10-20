На 2 рубля за неделю: цены на топливо стремительно растут в Иркутске

IrkutskMedia, 20 октября. В Иркутске в очередной раз подорожало топливо. Цены на дизель растут вслед за бензином. На некоторых АЗС города топливо стало дороже на 2 рубля по сравнению с ценами, которые были установлены на прошлой неделе, 14 октября.
Так, литр АИ-92 на АЗС «БРК» теперь стоит 66,98 рубля. Увеличение цены составило 2 рубля. На станциях «КрайсНефти» эта марка топлива стала дороже на 1 рубль и стоит теперь также 66,98 рубля. На заправках «Роснефти» цена на АИ-92 увеличилась на 35 копеек. Литр этого бензина теперь обойдётся горожанам 60,13 рубля. На АЗС «Омни» цена на этот вид топлива осталась прежней и составляет 69,9 рубля.
Литр АИ-95 на станциях «БРК» и «КрайсНефти» обойдется иркутянам в 71,6 рубля. Цена увеличилась на 2 рубля и 1 рубль соответственно. У «Роснефти» стоимость литра этого топлива увеличилась на 30 копеек и теперь равняется 63,6 рубля. На заправках «Омни» цена за литр АИ-95 не изменилась и равняется 75,5 рубля.
Литр АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» стал дороже на 1 рубль и теперь стоит 88,6 рубля.
Цена за литр АИ-100 на станциях «БРК» выросла на 50 копеек и теперь равна 85,6 рубля. У «Роснефти» цена за литр АИ-100 выросла на 1 рубль и равна 86,1 рубля. На заправках «Омни» стоимость этой марки бензина осталась 93,1 рубля за литр.
Дизельное топливо на АЗС «БРК» подорожало на 2 рубля и стоит теперь 77,9 рубля за литр. На станциях «КрайсНефти» цена за дизель также составляет 77,9 рубля. Подорожание составило 1 рубль. На станциях «Омни» дизель также стал дороже на 1 рубль по сравнению с прошлой неделей и стоит теперь 77,85 рубля. На заправках «Роснефти» стоимость дизельного топлива осталась прежней и составляет 75,9 рубля.
Ранее агентство сообщало, что рост цен на топливо произошел на фоне ввода в России моратория на обнуление выплат по демпферу, который был введен указом президента Владимира Путина. 13 октября увеличились цены на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Стоимость летнего дизельного топлива за день увеличилась до 73,551 тысячи рублей (+0,67%), на межсезонный дизель — до 70,749 тысячи рублей (+0,32%), а на зимний дизель — до 77,616 тысячи рублей (+0,02%).