На 2 рубля за неделю: цены на топливо стремительно растут в Иркутске

Так, литр АИ-92 на АЗС «БРК» теперь стоит 66,98 рубля. Увеличение цены составило 2 рубля. На станциях «КрайсНефти» эта марка топлива стала дороже на 1 рубль и стоит теперь также 66,98 рубля. На заправках «Роснефти» цена на АИ-92 увеличилась на 35 копеек. Литр этого бензина теперь обойдётся горожанам 60,13 рубля. На АЗС «Омни» цена на этот вид топлива осталась прежней и составляет 69,9 рубля.